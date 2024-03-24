МВД прокомментировало время прибытия полиции к «Крокусу» после начала стрельбы

МВД России: полиция прибыла через 5 минут после сообщений о стрельбе в «Крокусе»

Полицейские прибыли к концертному залу «Крокус Сити Холл» через пять минут после поступления в дежурную часть информации о стрельбе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Она подчеркнула, что распространившаяся в сети информация о недолжном реагировании правоохранительных органов на ЧП и полицейском-кинологе со служебной собакой, якобы покинувшем здание сразу после нападения, не соответствует действительности.

«Человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, отношения к органам внутренних дел не имеет. Призываем журналистов и представителей блогосферы критически относиться к непроверенной информации», — прокомментировала Волк.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции задержали пятерых сотрудников «Крокус Сити Холла» после теракта. Их увезли в отдел внутренних дел для выяснения обстоятельств.