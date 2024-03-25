Следователи проверят возможность эвакуации людей через запасные выходы «Крокуса»

СК проверит, была ли возможность у людей покинуть «Крокус» через запасные выходы

Следователи проверят, была ли у людей возможность покинуть концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске с помощью эвакуационных выходов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве уточнили, что их сотрудники проведут допросы свидетелей, включая работников «Крокуса», и проанализируют необходимые документы. Это позволит установить, как работала система оповещения в здании, и узнать, могли ли люди оперативно покинуть его через запасные выходы.

Ранее очевидцы сообщали о четырех закрытых лестницах и заблокированных дверях подвала, из-за которых посетители не могли эвакуироваться во время теракта в «Крокусе». Кроме того, автоматизированная пожарная сигнализация в здании, по уточнению некоторых гостей, также не сработала.

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта.

