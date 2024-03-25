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10:52, 25 марта 2024Силовые структуры

Следователи заинтересовались жалобами очевидцев о закрытых выходах в «Крокусе»

Следователи проверят слова очевидцев о закрытых выходах в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Следователи получили информацию о четырех закрытых лестницах в «Крокус Сити Холле» во время теракта, из-за которых люди не могли эвакуироваться. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Зрители жаловались, что им пришлось взламывать двери, закрытые велосипедными замками, чтобы попасть на пожарные лестницы. Эвакуационные выходы на кровлю, оборудованные системой «Антипаника», не работали, вследствие чего люди не могли спастись из горящего здания. Также очевидцы рассказывали о несработавшей автоматизированной пожарной сигнализации и заблокированных дверях подвала.

Эта информация будет проверена следственными органами.

По данным Минздрава Московской области, число пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 180 человек. Из них 142 человека госпитализировано, а 32 из них выписаны. 38 пострадавших получают амбулаторную помощь.

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      Любовь Ширижик
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