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02:04, 1 февраля 2024Из жизни

103-летний мужчина женился на 49-летней женщине

В Индии 103-летний мужчина взял в жены женщину вдвое младше

Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

103-летний мужчина из Индии женился на женщине вдвое младше него. Об этом пишет NDTV.

Хабиб Назар, живущий в окрестностях города Бхопал, взял в жены 49-летнюю Фироз Яхан еще в прошлом году. Однако видео, на котором молодожены возвращаются домой после свадебной церемонии, стало вирусным только в январе 2024 года. «У меня нет нехватки ни в чем. Я просто ощущаю одиночество», — сказал Назар.

Для мужчины этот третий брак. До этого он дважды оставался вдовцом. Для невесты эта свадьба стала второй. По ее словам, она согласилась выйти замуж за Назара, потому что о нем некому было заботиться. При этом женщина отметила, что согласилась на брак со 103-летним старцем по собственной воле, никто не толкал ее на это. «Мой муж абсолютно здоров, у него нет никаких проблем», — сказала Яхан.

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Ранее сообщалось, что жительница Дании влюбилась в мужчину почти вдвое младше нее и столкнулась с критикой в сети. Она заявила, что счастлива быть в отношениях с возлюбленным, так как он относится к ней как к королеве.

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      Антонина Черташ
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