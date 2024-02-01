103-летний мужчина женился на 49-летней женщине

В Индии 103-летний мужчина взял в жены женщину вдвое младше

103-летний мужчина из Индии женился на женщине вдвое младше него. Об этом пишет NDTV.

Хабиб Назар, живущий в окрестностях города Бхопал, взял в жены 49-летнюю Фироз Яхан еще в прошлом году. Однако видео, на котором молодожены возвращаются домой после свадебной церемонии, стало вирусным только в январе 2024 года. «У меня нет нехватки ни в чем. Я просто ощущаю одиночество», — сказал Назар.

Для мужчины этот третий брак. До этого он дважды оставался вдовцом. Для невесты эта свадьба стала второй. По ее словам, она согласилась выйти замуж за Назара, потому что о нем некому было заботиться. При этом женщина отметила, что согласилась на брак со 103-летним старцем по собственной воле, никто не толкал ее на это. «Мой муж абсолютно здоров, у него нет никаких проблем», — сказала Яхан.

Ранее сообщалось, что жительница Дании влюбилась в мужчину почти вдвое младше нее и столкнулась с критикой в сети. Она заявила, что счастлива быть в отношениях с возлюбленным, так как он относится к ней как к королеве.