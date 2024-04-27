Фанаты поп-культуры объединятся на фестивале в Москве

В Москве на площадке Main Stage 14–15 сентября пройдет Фандом Фест ВКонтакте

На московской площадке Main Stage 14–15 сентября пройдет Фандом Фест ВКонтакте. Фестиваль объединит фанатов поп-культуры и будет общаться с ними на одном языке — языке фандомов, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Фестиваль посвящен азиатской культуре, кино, сериалам, книгам и комиксам, танцам k-pop cover dance и фандомным авторам. Гостей ждут выступления артистов, встречи с кумирами и другие активности на разных тематических зонах. За программой мероприятия можно следить в официальном сообществе.

Билеты на один или два дня Фандом Феста можно приобрести на странице события. Для увлеченных поклонников поп-культура страница доступна на эльфийском, корейском и симлиш-языке.

Впервые Фандом Фест прошел в 2023 году и объединил 10 тысяч поклонников поп-культуры. На фестивале можно было встретить самых разных звезд, среди которых корейские группы W24 и XEED, комики Расул Чабдаров и Евгений Чебатков, художник Marvel и BUBBLE Мадибек Мусабеков и многие другие.

