Петербуржец четыре раза подряд получил отказ от скорой помощи и умер

В Санкт-Петербурге завели уголовное дело после смерти мужчины, жена которого не смогла убедить врачей скорой помощи приехать на вызов. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщается на сайте петербургской прокуратуры, после проверки которой было открыто расследование.

Надзорное ведомство выяснило, что в ночь на 16 ноября супруга больного петербуржца четыре раза звонила в скорую, все четыре вызова последовательно отклонили два дежурных фельдшера. Они ограничились рекомендацией вызвать утром участкового врача.

«Эти действия привели к смерти мужчины, поскольку медицинская помощь ему была оказана лишь спустя 10 часов после обращения», — говорится в сообщении прокуратуры

По данным регионального управления Следственного комитета, мужчина жаловался на лихорадку. Он умер днем 16 ноября от острого инфекционного заболевания.

В Башкирии в начале декабря умер житель Уфы, нетрезвый сосед которого помешал фельдшеру скорой помощи пройти в квартиру.