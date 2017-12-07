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Увидевший российскую скорую в Стокгольме швед признался в любви к водке и Шнитке

Увидевший российскую скорую в Стокгольме швед признался в любви к водке и Шнитке

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Житель Стокгольма Монс Юнассон, который первым опубликовал фотографию машины скорой помощи с петербургскими номерами в одном из районов города, написал пост в Twitter специально для россиян.

Швед отметил, что не имел в виду ничего плохого, когда спрашивал в своем микроблоге о причинах появления российской скорой в районе Седер.

«Просто меня снедало любопытство, так как я никогда здесь не видел иностранную скорую. Это не пример шведской русофобии. Я люблю водку и Альфреда Шнитке», — пояснил он.

Ранее 7 декабря сообщалось, что один из очевидцев обратил внимание на машину скорой помощи с российскими номерами в центре шведской столицы и опубликовал фотографию автомобиля на своей странице в Twitter. Шведское издание Aftonbladet предположило, что машина могла принимать участие в съемках какого-либо фильма или приехала для оказания помощи сотруднику посольства России.

В дипведомстве заявили, что не располагают какой-либо информацией по этому поводу. Впоследствии главврач платной скорой помощи «Петербургская неотложка» Михаил Джалагония заявил, что одна из бригад должна была вывезти домой россиянина, получившего травму в Швеции.

«Когда машина проезжала по Стокгольму, то, по словам ребят из 11-й бригады, была остановлена прохожими, поскольку человеку на улице стало плохо», — рассказал он.

Мужчине была оказана первая помощь, после чего российские медики передали пациента шведским врачам и уехали.

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