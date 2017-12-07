В Стокгольме на вызов приехала скорая с российскими номерами

В столице Швеции Стокгольме очевидец заметил приехавшую на вызов машину скорой помощи с российскими номерами. Фотографию автомобиля он опубликовал на своей странице в Twitter.

Подпись под публикацией гласит: «Что здесь делает российская скорая помощь?».

Издание Aftonbladet отмечает, что медики, облаченные в спецодежду с надписями на русском языке, оказывали помощь человеку, лежащему на улице. Судя по номерам, автомобиль зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

По одной из версий, машина могла принимать участие в съемках какого-либо фильма, однако очевидцы не заметили вокруг ни камер, ни осветительных приборов. По другой — машина может принадлежать российскому посольству и приехала для оказания помощи сотруднику миссии.

В полиции Стокгольма данную ситуацию прокомментировать затруднились.

