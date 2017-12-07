Российские врачи рассказали о спасении прохожего в Стокгольме

Врачи 11-й бригады платной скорой помощи «Петербургская неотложка» оказали первую помощь прохожему, которому стало плохо в центре Стокгольма, когда вывозили из Швеции на родину гражданина России. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил РИА Новости главный врач организации Михаил Джалагония.

«Гражданин России, находившийся в командировке, получил в Швеции травму. После того как миновал острый период лечения, врачи разрешили ему вернуться в Россию для продолжения лечения. И мы по запросу страховой компании вывозили пациента из Швеции. Когда машина проезжала по Стокгольму, то, по словам ребят из 11-й бригады, была остановлена прохожими, поскольку человеку на улице стало плохо», — рассказал он.

Мужчине была оказана первая помощь, после чего российские медики передали пациента шведским врачам и уехали.

Ранее 7 декабря сообщалось, что один из очевидцев обратил внимание на машину скорой помощи с российскими номерами в центре шведской столицы и опубликовал фотографию автомобиля на своей странице в Twitter. Шведское издание Aftonbladet предположило, что машина могла принимать участие в съемках какого-либо фильма или приехала для оказания помощи сотруднику российского посольства.