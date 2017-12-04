В Саратове трое мужчин попали в колонию за попытку изнасиловать фельдшера

Суд в Саратове приговорил к восьми годам лишения свободы троих мужчин за попытку изнасилования женщины-фельдшера скорой помощи. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел 11 февраля этого года. Фельдшер прибыла в квартиру на улице Шелковичной по сообщению о высоком давлении у 41-летнего местного жителя. В квартире находились еще четверо его знакомых.

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«По версии следствия, после того, как медицинский сотрудник вошла в квартиру, 44-летний хозяин дома закрыл за ней дверь, пояснив при этом, что из квартиры ее не выпустит. Испугавшись, женщина зашла в ванную комнату, откуда смогла сообщить о произошедшем диспетчеру скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

После этого диспетчер сообщила о происходящем в правоохранительные органы. После угроз о насилии женщина вышла из ванной комнаты, после чего трое мужчин, не выпуская фельдшера из квартиры, попытались ее изнасиловать, угрожая убийством, но женщину спасли прибывшие сотрудники полиции.

Все подсудимые признаны виновными по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»).