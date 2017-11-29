Столичный таксист изнасиловал пассажира

В Москве таксист изнасиловал молодого человека, возвращавшегося около пяти утра из ночного клуба. Об этом в среду, 29 ноября, сообщает Пятый канал.

Как отмечается, водитель на белой Honda Accord должен был довезти потерпевшего до шоссе Энтузиастов, однако вместо этого свернул во дворы по улице Симоновский Вал. Там он напал на пассажира, который не смог оказать сопротивление. После изнасилования молодой человек обратился в полицию.

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Издание отмечает, что, по некоторым данным, в ночном клубе, где отдыхал потерпевший, часто встречаются люди нетрадиционной ориентации.

23 октября стало известно, что в Москве таксиста заподозрили в изнасиловании 24-летней пассажирки, возвращавшейся домой из ночного клуба. По словам потерпевшей, инцидент произошел около четырех утра. Девушка провела ночь в клубе и, собравшись домой, вызвала такси через приложение. В машине она заснула, а проснувшись, обнаружила, что ее брюки и нижнее белье спущены.