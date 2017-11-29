Восьмидесятилетний северянин изнасиловал пенсионерку на свидании по объявлению

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Суд Курганской области признал 80-летнего жителя северного города Нягань виновным в изнасиловании и приговорил его к четырем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным суда, в июле престарелый мужчина познакомился по объявлению в газете с 63-летней женщиной и приехал к ней в гости. Северянин выпил и против воли потерпевшей совершил с ней половой акт, ударив ее не менее 10 раз по голове и телу. Женщина сумела выбежать из дома и обратиться к соседке, где вызвала сотрудников полиции.

Подсудимый полностью признал свою вину, ему вменяли совершение преступления по части 2 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством»). Наказание он будет отбывать в колонии общего режима, говорится в сообщении.

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