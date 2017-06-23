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Перекрывшего путь скорой помощи петербуржца будут судить за ложный донос

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Петербургская полиция передала в суд дело о ложном доносе в отношении жителя города, перекрывшего на своей машине путь скорой помощи, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

В феврале он подал заявление, что стал жертвой разбойного нападения и лишился цепочки, стоимостью 240 тысяч рублей. «Полицейские установили, что данный факт заявитель попросту выдумал. Для большей достоверности он заплатил 1 тысячу рублей сторожу продуктового магазина, расположенного недалеко от "места происшествия", чтобы тот выступил лжесвидетелем преступления», — рассказали в ведомстве.

Выдуманная история о нападении, по словам источника агентства в правоохранительных органах, нужна была обвиняемому, чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД, совершенного в январе, когда этот мужчина за рулем Porsche устроил конфликт с экипажем скорой помощи.

«Он отказывался приходить в суд, потому что якобы был на больничном из-за того, что на него напали», — отметил источник.

Январский инцидент возле дома на Новочеркасском проспекте снял на видео и опубликовал в сети один из врачей скорой помощи. Водитель Porsche был недоволен тем, что медики, прибывшие для оказания экстренной помощи человеку, перекрыли проезд во дворе, и решил помешать им уехать.

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