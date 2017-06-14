В Госдуме предложили сажать и лишать прав не пропустивших скорую водителей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и группа депутатов предложили ввести уголовную ответственность в отношении водителей, не пропустивших машину скорой помощи, если это привело к негативным для пациента последствиям. Об этом в среду, 14 июня, пишет газета «Известия».

Парламентарии предложили внести в Уголовный кодекс новую статью «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи». По замыслу законотворцев, если больной умер, то виновный в этом водитель может получить тюремный срок до четырех лет. Если же опасности для жизни пациента не было, то автовладельцу грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, что сравнимо с наказанием за вождение в нетрезвом виде.

Комитет Госдумы по госстроительству намерен рекомендовать принять данный законопроект в первом чтении. Издание уточняет, что его уже поддержали правительство и Верховный суд, однако остаются нерешенными ряд вопросов — в частности, неясно, как действовать в ситуации, когда водитель не может уступить дорогу скорой по объективным причинам. К тому же, считает депутат Вячеслав Лысаков, выделять в отдельную группу машины скорой помощи нецелесообразно, поскольку из-за опоздания пожарных или полиции тоже могут пострадать люди. По его словам, достаточно существующего наказания за непропуск машин со спецсигналами, важно обеспечить неотвратимость штрафных санкций.

20 апреля водитель внедорожника сознательно мешал проехать детской неотложке, а затем заблокировал проезд, после чего вышел из машины и начал высказывать претензии врачам. Позднее он был задержан сотрудниками московского главка Следственного комитета России.