В Минздраве предложили оснастить «скорые» видеосвязью

Минздрав России выступил с предложением оснастить машины скорой помощи оборудованием для видеосвязи, сообщает газета «Известия» в четверг, 18 мая.

Укомплектовать все «скорые» техникой для связи предлагается в рамках создания единой централизованной диспетчерской службы скорой помощи. Нововведение должно функционировать на базе системы «112». Если проект будет одобрен, медики смогут связываться с диспетчерами или оценивать состояние пациентов еще до прибытия по вызову, рассказали «Известиям» представители Минздрава.

Эксперты, на которых ссылается газета, отмечают, что нововведение поможет избежать спорных моментов в работе медиков. В сложных случаях врач «скорой» сможет в режиме онлайн получить консультацию профильного специалиста, связавшись с больницей.

Кроме того, по замыслу Минздрава, после того как «скорая» получила вызов, бригаде будет доступна информация из электронной медицинской карты пациента.

Близкий к Минздраву источник сообщил, что пока решения о конкретном оборудовании не принято, но речь идет о планшетах или аналогичных устройствах. По данным «Известий» на оснащение видеосвязью одной машины потребуется около 50 тысяч рублей. В российском автопарке скорой помощи насчитывается 20 738 автомобилей, отмечает газета.

В январе 2017 года законодатели не разрешили машинам «скорой» таранить мешающие их проезду автомобили. Тогда же сообщалось, что В Москве начнут тестировать новый способ экстренного оповещения водителей о приближении скорой помощи.