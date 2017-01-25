В Москве скорая помощь протестирует систему подавления радиосигнала

В Москве скоро начнут тестировать новый способ экстренного оповещения: водителей планируется информировать о приближении скорой помощи по радио. Об этом в среду, 25 января, сообщает телеканал «360».

Как рассказала пресс-секретарь департамента информационных технологий столицы Елена Новикова, новый метод позволяет передавать информацию через приемник даже в том случае, если водитель в этот момент не слушает радиопередачи. Достаточно того, чтобы устройство было включено.

«Они [технологии] позволяют заглушить голосовой сигнал, чтобы вы ни слушали — радио, или компакт диск, или флешку — и заменить его экстренным оповещением», — пояснила Новикова. Она добавила, что применение такого сигнала требует больших финансовых затрат.

О том, что власти Москвы и Минкомсвязь обсуждают новый способ экстренного информирования водителей и пассажиров, сообщила накануне газета «Коммерсантъ». Согласно одному из вариантов, машины скорой помощи будут перехватывать сигнал Radio Data System (RDS) в приемниках, чтобы потребовать уступить дорогу. «Можно прервать музыку, оставить приемник включенным и передать сообщение водителю», — рассказал начальник управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков.

В Минкомсвязи отметили, что вопрос находится в начальной стадии обсуждения.