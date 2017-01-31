Машинам скорой помощи не разрешили таранить мешающие их проезду автомобили

Машинам скорой помощи не разрешат таранить мешающие их проезду машины. Соответствующая норма, ранее предложенная членами Общественной палаты, не вошла в законопроект, внесенный в Госдуму, заявил «Интерфаксу» первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«От того, что скорая протаранит автомобиль, не факт, что она сможет оказать после этого квалифицированную медицинскую помощь. Наша задача — не наказать человека, который не пропустил скорую, а спасти больного. А если такой таран будет совершен — вы понимаете, что возможно все: скорая остановится и надо будет вызывать следующий экипаж», — сказал он.

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Документ был внесен в Думу 27 января. Его текст опубликован на сайте нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, при отсутствии вреда для здоровья не пропустивший спецтранспорт автомобилист может быть оштрафован на сумму 1,5 тысячи рублей или лишен прав на срок от шести месяцев до года.

Если в результате действий водителя был причинен тяжкий вред здоровью, документом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и лишение права заниматься определенной деятельностью в течение трех лет. Если установлено, что непредоставление преимущества в движении спецтранспорту привело к смерти, то водитель автомобиля может лишиться свободы на срок до четырех лет.

В декабре 2016 года члены Общественной палаты собирались выступить с предложением разрешить автомобилям скорой помощи и МЧС таранить неправильно припаркованные автомобили, мешающие въезду во двор. Позднее данный вопрос обсуждался в Минздраве.

Ранее в январе в Петропавловске-Камчатском 21-летний мужчина скончался после того, как въезд в его двор скорой помощи преградил автомобиль. В результате, чтобы добраться до пациента, медикам потребовалось 13 минут вместо трех.