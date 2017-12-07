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Россиянин умер из-за вставшего на пути медиков пьяного соседа

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Следователи Башкирии начали проверку по сообщению о смерти жителя Уфы из-за его соседа, который помешал врачам скорой помощи пройти в квартиру к больному. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 7 декабря. Бригада скорой помощи приехала на вызов, однако на пути к пациенту медикам встретился его сосед. Мужчина был пьян и вступил с врачами в конфликт, в результате они не смогли вовремя попасть к больному, и тот скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти пациента. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в Госдуме предложили ввести уголовную ответственность в отношении водителей, не пропустивших машину скорой помощи, если это привело к негативным для пациента последствиям.

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