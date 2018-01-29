Российские врачи потребовали освободить попавшую в тюрьму коллегу

Российские врачи потребовали пересмотреть дело руководителя гематологической службы больницы №52 Москвы Елены Мисюриной, обвиненной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть. Акцию в поддержку осужденного на два года врача проводят в социальных сетях.

Петицию межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» на имя президента России Владимира Путина с просьбой отпустить Мисюрину на свободу подписали более 60 тысяч человек. В письме медики обвиняют чиновников и сотрудников Следственного комитета в «охоте на врачей», «угрожающей здоровью российского народа», и называют приговор столичному гематологу несправедливым.

«Версия о причинно-следственной связи проведенного за несколько дней до смерти пациента диагностического мероприятия является абсолютно надуманной и неподтвержденной доказательствами экспертизы», — говорится в петиции.

Главные врачи московской онкологической больницы №62 Дмитрий Каннер и столичной ГКБ имени Юдина Денис Проценко поменяли свои аватарки на фото осужденной на два года Мисюриной и поставили хештег #ЯЕленаМисюрина по примеру хештега #JesuisCharlie (#ЯШарли).

К акции присоединились главный врач Первой градской больницы Алексей Свет, завкафедрой общей хирургии Медицинского университета имени Н.И. Пирогова Александр Сажин, главный внештатный кардиолог Москвы Елена Васильева, директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова и другие врачи из разных регионов страны. В Instagram флешмоб собрал более 400 публикаций.

22 января Черемушкинский районный суд Москвы признал 42-летнего врача-гематолога Елену Мисюрину виновной в смерти пациента, который скончался спустя несколько дней после сделанной трепанобиопсии в другом медицинском учреждении. Женщину приговорили к реальному сроку лишения свободы. Уголовное дело длилось более двух лет. Мисюрину обвинили в том, что при заборе костного мозга она задела кровеносный сосуд иглой, что и стало причиной смерти. Однако и обвиняемая, и врачи уверены в другой версии причины смерти: ухудшение состояния пациента было вызвано тем, что он страдал онкологией, миелофиброзом (патологии в периферической крови) и несахарным диабетом, о чем вовремя не узнали другие медики.

В департаменте здравоохранения Москвы РИА Новости заявили, что сделают все возможное для пересмотра дела.

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