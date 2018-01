Российские врачи потребовали освободить попавшую в тюрьму коллегу

Я не могу остаться равнодушной к этой проблеме! Много информации различного рода и много мнений, однако хочется поддержать мнение практикующих врачей! Это беспредел! Ни одна инвазионная манипуляция не может быть на 100% безопасной, несмотря на то, что современному врачу доступно много методик, что бы избежать возможных осложнений, но!!!! Существует статистика, анатомические особенности и человеческий фактор, поэтому продолжая изводить, обвинять и сажать врачей- это абсолютный идиотизм! Все эти меры приведут только к одному- врачи, боясь осложнений и их последствий, перестанут выполнять ряд манипуляций , которые зачастую несут жизнеспасающий характер, а в последующем будет возрастать количество врачей, которые будут менять специализацию и переходить в парамедицину, а те кто более активен, скорее всего начнут менять страну…#яеленамисюрина

A post shared by Алина (@alinamanushkova) on Jan 29, 2018 at 12:14am PST