ВИЧ-положительные жители Алтая остались без врачей и лекарств

ВИЧ-положительные жители Бийска в Алтайском крае остаются без жизненно необходимых лекарств с начала года. Причиной отсутствия медицинской помощи стал уход на больничный врачей-инфекционистов СПИД-центра, сообщает «Тайга.инфо».

«На конец праздников в первый рабочий день сразу два активных пациента пришли в СПИД-центр: один, чтобы ему назначили терапию, второй — за таблетками. Но инфекционистов не было на месте ни одного. Был только средний медперсонал, но Барнаул им запретил выдавать терапию», — рассказал изданию представитель инициативной группы живущих с ВИЧ «Территория жизни» Евгений Котляров.

Помимо врачебной помощи, пациентам нужен препарат «Норвир», однако лекарства в регионе нет, добавил активист. О прекращении поставок медикаментов больных заранее не предупредили. Котляров отметил, что ситуация опасна тем, что «люди начинают опускать руки, прекращать лечение».

По данным издания, пораженность ВИЧ-инфекцией в Бийске составляет 2077 человек на 100 тысяч населения при среднем показателе по стране — 618. По словам активистов, город находится в шаге от того, чтобы «объявлять катастрофу и начинать спасательные операции».

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили, что выделенных денег на антиретровирусную терапию хватило только для трети ВИЧ-инфицированных россиян. Из 900 тысяч стоящих на учете в СПИД-центре только 300 тысяч получили лекарства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!