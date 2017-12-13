Тюменские родители восстали против уроков про ВИЧ

Родительский комитет Тюмени выступил против школьных уроков, на которых ученикам рассказывают о причинах заражения ВИЧ-инфекцией, сообщает Ura.ru.

«На уроке детям рассказали, что причина распространения ВИЧ-инфекции — половой акт, гомосексуальные связи. Чтобы избежать инфекции, необходимо использовать презерватив. А теперь задумайтесь, нужна ли эта информация школьникам? Тем более что процент детей, зараженных половым путем, минимальный. В основном, это дети, которые получили инфекцию при рождении или через грудное вскармливание», — поведал изданию председатель Тюменского родительского комитета Андрей Добрынин.

Члены комитета обратились к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с просьбой отменить День единых действий по информированию детей и молодежи о профилактике ВИЧ-инфекции.

Ранее сообщалось, что к наступлению нового года в России станет еще на 100 тысяч ВИЧ-инфицированных больше. Большинство россиян, у которых в 2017 году был выявлен ВИЧ, заразились им через гетеросексуальные половые контакты. По официальным данным, их число превысило 1,16 миллиона человек, по неофициальным — ВИЧ-положительных россиян более двух миллионов.

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