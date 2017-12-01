В России насчитали больше двух миллионов ВИЧ-инфицированных

Американские и швейцарские ученые предположили, что число ВИЧ-инфицированных в России в 2017 году значительно превышает данные официальной статистики. Исследование опубликовано в журнале PLOS Medicine.

Их гипотеза основывается на оценках, сделанных в 2014 году руководителем научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадимом Покровским, который предположил, что только 51 процент людей с ВИЧ знают о своем заболевании.

«Это (незнание людей о инфицировании ВИЧ — прим. «Ленты.ру») может привести к тому, что совокупное число ВИЧ-инфицированных в России может составить более двух миллионов», — сообщается в исследовании.

Несмотря на официальные данные 2016 года, согласно которым вирус в основном распространяется среди наркоманов (48,8 процента случаев) и гетеросексуалов (48,7 процента), а не гомосексуалов (1,5 процента), опросы, проведенные в Москве, позволяют заключить, что доля последних несколько выше, отмечается в публикации.

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Причинами распространения ВИЧ в России называются недостаточная профилактическая работа по предупреждению заражения инфекцией, а также запрет на медикаментозную терапию опиоидной зависимости и принятый в 2013 году «закон против пропаганды гомосексуализма».

«Непрерывный рост эпидемии ВИЧ-инфекции в России является провалом государственной политики и практики (...). Это настоящий кризис общественного здравоохранения, который можно было бы избежать», — заключают авторы.

По состоянию на 2017 год в России зарегистрировано наибольшее число ВИЧ-инфицированных среди всех стран Европы. Согласно официальным данным на середину года число больных составило 1,16 миллиона человек. В 2016-м в стране зарегистрировано 103 тысячи новых ВИЧ-инфицированных, что на пять процентов больше, чем в 2015-м. В настоящее время примерно 2,8 процента российских мужчин в возрасте 30-39 лет — самая экономически активная часть населения страны — живет с ВИЧ-инфекцией, отмечают авторы.