ВИЧ стал уделом российских гетеросексуалов

Большинство россиян, у которых в 2017 году был выявлен ВИЧ, заразились им через гетеросексуальные половые контакты. Об этом заявил руководитель Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, передает «Интерфакс» в четверг, 30 ноября.

Таким образом болезнь получили больше половины новых зараженных. Еще 46,1 процента больных получили вирус после употребления наркотиков. При гомосексуальных связях ВИЧ приобрели 2,3 процента заразившихся, еще 1,4 процента «унаследовали» болезнь при рождении.

«За 10 месяцев текущего года зарегистрировано 12 случаев с подозрением на заражение ВИЧ при оказании медицинской помощи, — говорится в материалах центра. — Кроме того, было зарегистрировано 12 случаев заражения ВИЧ в местах лишения свободы при использовании нестерильного инструментария в немедицинских целях».

Специализированным лечением (антиретровирусной терапией) охвачена только треть (35,5 процентов) россиян с диагнозом ВИЧ: 328 138 человек, включая тех, кто находится в местах лишения свободы. Из них почти 22 тысячи прервали терапию в этом году.

Ранее сообщалось, что к наступлению нового года в России станет еще на 100 тысяч ВИЧ-инфицированных больше.