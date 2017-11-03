В Минобрнауки открестились от рекомендации бороться с ВИЧ нравственностью

В министерстве образования и науки отрицают, что рекомендовали «говорить о нравственности» со старшеклассниками и студентами в ходе видеоуроков по профилактике ВИЧ. Об этом в пятницу, 3 ноября, передает агентство «Москва» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

В тексте отмечается, что информация о подобном указании «не соответствует действительности». Подчеркивается, что проект проведения занятия будет также согласован с Минздравом. При этом в пресс-релизе ничего не сказано о требовании к педагогам не использовать на уроках слова вроде «презерватив».

Ранее 3 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из авторов плана интернет-урока сообщил, что во время совещания по поводу мероприятия представители Минобрнауки рекомендовали исполнителям проекта говорить о нравственности, чтобы уйти от «скользких тем». Также чиновники просили избегать на занятии таких слов, как «презерватив». В итоге встреча закончилась скандалом.

Всероссийский урок по профилактике ВИЧ-инфекций пройдет 30 ноября 2017 года. Министерство образования и науки организовывает подобные занятия ежегодно начиная с 2015 года.

Согласно данным на конец 2016-го, в России официально зарегистрированы более 1,1 миллиона ВИЧ-инфицированных. Из них 250 тысяч уже умерли. Из оставшихся 900 тысяч лишь 300 тысяч человек получают антиретровирусную терапию.