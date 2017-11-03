В Минобрнауки поссорились из-за презерватива

Совещание в Минобрнауки о проведении всероссийского онлайн-урока по профилактике ВИЧ закончилось скандалом. Авторы проекта занятия отказались исполнять требование чиновников, в частности, избегать слов вроде «презерватив». Об этом в пятницу, 3 ноября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнителя проекта Сергея Буланова.

По его словам, в ходе рабочей встречи в четверг, 2 ноября, авторы предложили представителям министерства отказаться от практики уроков с заранее подготовленными ответами и провести занятие в игровой форме, например, в формате баттла между студенческими командами из разных регионов.

«Но нам рекомендовали говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем. В настоящее время министерство образования заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ (а это преимущественно вопросы личной гигиены) профилактикой нравственных ценностей», — сказал Буланов.

Материалы по теме «Сейчас хороших школ гораздо больше, чем в СССР» Как российская система образования готовится к приходу цифровой экономики

Он также отметил, что в рамках дальнейшей подготовки к мероприятию эксперты будут учитывать мнение не чиновников из Минобрнауки, а только представителей Минздрава и Роспотребнадзора.

В министерстве отказались отвечать на вопросы издания.

Интернет-урок по профилактике ВИЧ пройдет 1 декабря 2017 года. Он проводится ежегодно с 2015 года. Заказчиком мероприятия выступает Министерство образования и науки России.

На конец 2016 года в России зарегистрированы 1 миллион 114 тысяч ВИЧ-инфицированных; 250 тысяч из них скончались. Из оставшихся почти 900 тысяч лишь треть получает антиретровирусную терапию.