Ростовское телевидение сняло Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ

Государственная телерадиокомпания «Дон-ТР» показала в утреннем эфире, транслирующемся в Ростовской области по каналу «Россия 1», социальную рекламу профилактики ВИЧ с голливудским актером Райаном Гослингом.

Зрителей призывают узнать свой ВИЧ-статус. «На передовой незримой войны каждый сам за себя. Кто признает угрозу, сохранит здоровье», — говорит женский голос за кадром. В этот момент на экране появляются фотографии различных людей, среди которых и Гослинг.

На ролик обратили внимание как в России, так и за рубежом. «Райан Гослинг в российской рекламе, рассказывающей о СПИДе, серьезно?» — отметила в Twitter фотограф Виктория Карвин (Victoria Carwin‏), живущая в Сиднее.