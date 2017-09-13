Звезда «Клиники» стал лицом саратовской рекламы восстановления потенции

Американский актер Зак Брафф (Zach Braff) выложил в Twitter фотографию рекламы саратовской клиники по восстановлению потенции, в которой использован его образ. Однако согласия на это артист не давал.

На опубликованном актером снимке запечатлен баннер с призывом записаться на прием к врачу и «восстановить мужскую силу». При этом на рекламном щите изображен Брафф в образе доктора Джона Дориана из культового сериала «Клиника».

Актер никак не прокомментировал свое становление лицом саратовской клиники, но прикрепил к посту эмодзи с фейспалмом. Тем не менее, публикация вызвала бурную реакцию среди его подписчиков, которые наперебой принялись шутить над Браффом и публиковать тематические картинки из «Клиники». «Даже если твой инструмент перестал работать, в России тебя очень любят», — заверили они актера.

Ранее в сентябре Брафф опубликовал вTwitter фотографию объявления на русском языке, в котором рядом с его портретом оказалось объявление о ремонте компьютеров. «Видимо, в России я занимаюсь починкой компьютеров», — пошутил актер.

В комментариях под постом пользователи поспешили уведомить Браффа, что объявление, судя по указанному номеру телефона для связи, принадлежит украинскому мастеру.