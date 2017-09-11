Звезда «Клиники» нашел себя в починке компьютеров и перепутал Россию с Украиной

Американский актер Зак Брафф (Zach Braff), известный по роли Джей Ди в популярном сериале «Клиника», опубликовал в своем Twitter фотографию объявления на русском языке, в котором рядом с его портретом оказалось объявление о ремонте компьютеров.

«Видимо, в России я занимаюсь починкой компьютеров», — написал актер.

В комментариях люди поспешили уведомить Браффа, что объявление принадлежит украинскому мастеру, судя по указанному номеру телефона для связи. Некоторые пользователи поделились своими находками, на которых объявления компьютерных мастеров также сопровождались фото Браффа.

Кроме того, юзеры показали актеру, как используются в рекламе личности других знаменитостей: так, певицу Бритни Спирс использовали для плаката с шаурмой, а компьютерными мастерами внезапно стали Орландо Блум (которого указали как Константин) и Билл Гейтс под именем Федор.

Некоторые пользователи похвалили актера за то, что он смог найти себя после того, как «Клинику» закрыли, и развивает другие таланты.