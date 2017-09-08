Анонсирован запуск машины для поиска сохраненного порно

Министр по вопросам этики Уганды Саймон Локодо (Simon Lokodo) анонсировал скорый запуск «инструментов для поиска порно». Об этом сообщает The Next Web.

Локодо анонсировал состав Комитета по контролю за порнографией (Pornography Control Committee) спустя год после объявления о заказе на разработку «угандской машины по поиску порно». Тогда сообщалось, что ее запустят в сентябре 2016 года.

Локодо заверил, что инструмент будет способен обнаруживать порнографические материалы (видео, фото и любые графические элементы) в удаленном режиме на устройствах пользователей, включая сохраненные копии.

Комитет по контролю за порнографией будет наделен правами следить за выполнением закона о запрете порно в стране.

«Машина по поиску порно» стоила властям Уганды около 88 тысяч долларов и была произведена в Южной Корее. Издание отмечает, что никакие технические детали разработки не раскрывались. Проект является частью стратегии, закрепленной в законе о борьбе с порнографией, принятом в 2014 году.

Согласно закону, распространение или загрузка противоправного контента карается штрафом в размере трех тысяч долларов или тюрьмой сроком до десяти лет.