Подозреваемый сдался из-за неудачного фото в объявлении о розыске

В Великобритании подозреваемый пожаловался в полицию на неудачный портрет в объявлении о его розыске. Об этом сообщает UPI.

Департамент полиции Южного Уэльса опубликовал в Facebook фотографию 35-летнего Уэйна Эсмонда (Wayne Esmonde), обвиняемого в преступном нападении, и попросил пользователей соцсети поделиться информацией о его местонахождении.

Один из комментариев к посту оставил сам Эсмонд. «Это я, — написал он. — Не особенно лестный снимок. Буду благодарен, если вы его удалите. Я невиновен, пока не доказали обратного, и все такое».

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Эсмонд пообещал проконсультироваться со своим адвокатом, после чего сдался стражам порядка. В департаменте полиции исполнили его просьбу и удалили пост, но было поздно: к тому времени неудачную фотографию перепечатали СМИ.

В 2016 году сообщалось, что в Австралии сбежавшая из тюрьмы Эми Шарп (Amy Sharp) потребовала поменять фотографию в объявлении о ее розыске в Facebook. Позднее, как сообщал портал news.com.au, девушку вновь задержали.