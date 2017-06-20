«Самый красивый преступник США» вышел на подиум в Милане

Американец Джереми Микс, которого прозвали самым красивым преступником США, принял участие в неделе моды в Милане. Снимок с показа манекенщик опубликовал на своей странице в Instagram.

Микс прошел по подиуму во время показа немецкого бренда Philipp Plein. Фотография модели, на которой он демонстрирует одежду компании, набрала более 90 тысяч лайков. Всего на страницу американца подписаны более 1,1 миллиона пользователей.

Fashion week in Milan ! @philippplein78 A post shared by JEREMY MEEKS (@jmeeksofficial) on Jun 18, 2017 at 7:07am PDT

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Ранее в июне Микс стал лицом новой рекламной кампании бренда Philipp Plein, на которую дизайнеров вдохновила атмосфера и кварталы Нью-Йорка.

Philipp Plein — бренд, основанный немецким дизайнером Филиппом Плейном в 2008 году. Бренд производит женскую, мужскую и детскую коллекции одежды и аксессуаров. Флагманские бутики расположены в Милане, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Гонконге и Москве.

Микс получил широкую известность в 2014 году, когда в сети появилась его фотография после задержания за незаконное хранение оружия. Кадр набрал более 100 тысяч лайков, а пользователи сочли американца неотразимым. После освобождения Микс стал работать в модельном бизнесе.