В Китае вор по ошибке прибежал с добычей к полицейскому участку

Видео: CCTV+ / YouTube

В китайском городе Шэньчжэнь мужчина, укравший мобильный телефон, по ошибке скрылся от преследования на территории полицейского участка. Об этом сообщает UPI.

Камеры видеонаблюдения сняли момент преступления. На записи видно, что вор выхватил гаджет у шедшей по улице девушки и пустился наутек. Она бросилась за ним, но споткнулась и упала. Преступник, не сбавляя хода, вбежал на стоянку полиции. Он заподозрил, что допустил ошибку, и стал удивленно озираться. В этот момент его настигли очевидцы происшествия и пострадавшая.

Подозреваемый сдался подошедшему сотруднику правоохранительных органов и вернул телефон. Полиция сообщает, что мужчина сознался в совершенном преступлении. Он объяснил свои действия тем, что не был знаком с местностью и не осознавал, что направляется к участку.

В марте сообщалось, что французская полиция задержала вора, который застрял в витрине магазина во время ограбления.