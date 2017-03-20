Во Франции вор застрял в витрине ограбленного магазина

Французская полиция задержала вора, который застрял в витрине магазина во время ограбления. Об этом сообщает Associated Press.

Национальная жандармерия Франции опубликовала в Twitter снимок, сделанный стражами порядка, которые задержали подозреваемого. «Пьяный, ограбил магазин, но застрял в окне и был арестован», — говорится в посте, сопровождающемся хэштегом #ThugLife («бандитская жизнь»).

Инцидент произошел в четверг, 16 марта, в городе Молеон-Лишар на юго-западе страны. Подозреваемый при помощи молотка проделал в стекле витрины небольшое отверстие и залез внутрь. Затем он попытался покинуть магазин тем же способом, но сумел выбраться на улицу лишь по пояс. Чтобы извлечь мужчину, обнаружившим его полицейским понадобилась помощь пожарных.

В феврале сообщалось, что в Великобритании осужден вор, который пытался забраться в частный дом через окно и застрял с внешней стороны стены на высоте 4,5 метров.