Британский вор застрял в окне туалета на втором этаже

В Великобритании осужден вор, который пытался забраться в частный дом через окно и застрял. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в городе Рэдклифф, графство Большой Манчестер, в декабре. Возвращающаяся из магазина пожилая женщина заметила, что окно туалета на втором этаже ее дома открыто, и из него свисает незнакомый мужчина.

Вызванные полицейские обнаружили беспомощного вора, застрявшего с внешней стороне стены на высоте 4,5 метров. «Мы посмеялись, но хозяйка дома была довольно-таки шокирована всем этим», — рассказал журналистам сержант Ричард Гарленд из полиции Большого Манчестера.

Пожарным понадобилось двадцать минут, чтобы извлечь мужчину из окна и сдать его стражам порядка. На земле 47-летний Шон Крошоу (Sean Crawshaw) сознался в попытке взлома с целью совершения кражи. Суд приговорил его к тюремному заключению на срок два года и пять месяцев.

История попала в прессу после того, как фотографии с места происшествия были опубликованы в официальном аккаунте Twitter полиции Рэклиффа.

В декабре сообщалось, что в США полиция задержала вора, который застрял в вентиляции. Местные жители услышали его вопли и вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили подозреваемого в трубе на крыше пиццерии.