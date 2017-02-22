Обнаженный китаец застрял в узкой подземной трубе

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В Китае спасли обнаженного мужчину, который упал в глубокий колодец. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в одной из деревень недалеко от города Шоугуан, провинция Шаньдун. Пострадавший направлялся в общественный туалет, но оступился, свалился в колодец и застрял в расположенной на дне узкой трубе на глубине около 10 метров.

Ему спустили веревку, но он не сумел ее схватить. Тогда было решено расширить колодец при помощи трех экскаваторов. За сорок минут пожарные углубились на восемь метров. Оставшиеся два метра они прокопали лопатами. Обнаженного мужчину извлекли из трубы и отвезли в больницу.

В январе сообщалось, что в китайском городе Цинъян, провинция Ганьсу, пожарные спасли пьяного мужчину, застрявшего внутри фонарного столба.