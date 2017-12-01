Новосибирские органы опеки забрали младенца у ВИЧ-диссидентки

В Новосибирске сотрудники прокуратуры и органов опеки забрали новорожденную дочь у ВИЧ-инфицированной матери, которая не давала лекарства младенцу, сообщает «Интерфакс».

По словам главного специалиста по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в регионе Елены Фаст, женщина знала о своем ВИЧ-статусе, и когда забеременела, то отказалась от проведения химиопрофилактики во время беременности и при родах. После рождения ребенка она отказалась давать ему препараты.

Девочку изъяли по решению районной администрации и поместили в детскую больницу. Там в течение месяца она будет проходить антиретровирусную терапию, а затем наблюдаться в диспансере.

В Федеральном научно-методическом центре по профилактике и борьбе со СПИДом прогнозируют, что к концу года в России число новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфицирования увеличится минимум на 100 тысяч. Примерно такие же показатели было и в в 2014-2016 годах. При этом количество смертей людей с положительным статусом лишь растет.