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15:38, 5 июля 2025Бывший СССР

Военкор сообщил о спешной подготовке ВСУ к обороне одного населенного пункта

Поддубный: ВСУ спешно готовит Великий Бурлук в Харьковской области к обороне
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) спешно готовят к обороне Великий Бурлук в Харьковской области. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, со стороны этого населенного пункта идет подпитка украинской группировки, действующей в Купянске. «После освобождения Мелового, что на стыке Харьковской и Белгородской областей, наступательная операция бойцов группы войск "Север" на севере Купянского района вынуждает украинское командование перебрасывать сюда резервы — преимущественно специалистов по беспилотным системам», — написал Поддубный.

Ранее о том, что ВСУ перебрасывает на этот участок резервы сообщали в российских силовых структурах. В частности, речь шла о переброске и подготовке 107-й и 115-й отдельных бригад теробороны.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об успешном наступлении российской армии на одном направлении. По его словам, российские военные оттеснили подразделения ВСУ в Часовом Яре, вынудив их переместиться к западным окраинам населенного пункта.

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