Кимаковский: Российские войска оттеснили ВСУ в Часовом Яре

Российские войска успешно оттеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Часовом Яре и отбили их к западным окраинам населенного пункта. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Часовом Яре продолжается тяжелая битва, но противника оттеснили к западным окраинам», — указал советник главы региона.

При этом Кимаковский подчеркнул, что ситуация на этом ключевом направлении остается непростой.

Ранее Кимаковский заявил, что российские войска зачистили карман между Малиновкой и Миролюбовкой в ДНР, что позволило взять в огневой мешок Димитров (украинское название — Мирноград). По его словам, зачистив территорию между населенными пунктами, российские войска также смогли выровнять линию фронта на данном участке.