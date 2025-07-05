Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:00, 5 июля 2025Бывший СССР

Стало известно об успешном продвижении России на одном ключевом направлении

Кимаковский: Российские войска оттеснили ВСУ в Часовом Яре
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские войска успешно оттеснили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Часовом Яре и отбили их к западным окраинам населенного пункта. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В Часовом Яре продолжается тяжелая битва, но противника оттеснили к западным окраинам», — указал советник главы региона.

При этом Кимаковский подчеркнул, что ситуация на этом ключевом направлении остается непростой.

Ранее Кимаковский заявил, что российские войска зачистили карман между Малиновкой и Миролюбовкой в ДНР, что позволило взять в огневой мешок Димитров (украинское название — Мирноград). По его словам, зачистив территорию между населенными пунктами, российские войска также смогли выровнять линию фронта на данном участке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали вокруг погибшего в Курской области заместителя главкома ВМФ России

    Стала известна цель нападения на полицейского в Нальчике

    Машина одной из богатейших женщин России попала в ДТП в Москве

    Мерца призвали хотя бы поговорить с Путиным

    Россиянам раскрыли способы отличить бриллиант от фианита

    В зоне СВО ликвидированы пять наемников из Латинской Америки

    В Париже впервые за сто лет разрешили купаться в Сене

    Названа новая цель России в Черном море

    В Анапе преступили к демонтажу защитного вала и очистке пляжей

    Повреждения в Энгельсе после атаки украинских БПЛА оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости