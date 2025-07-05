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15:32, 5 июля 2025Экономика

Рублю предсказали медленную девальвацию

Аналитик Александров: Вместо резких изменений рубль ждет медленная девальвация
Вячеслав Агапов

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Вместо резких изменений рубль ждет медленная девальвация. Такое развитие событий предсказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров, его цитирует РИА Новости.

По мнению эксперта, национальная валюта останется стабильной.

«Формально увеличение продаж со стороны ЦБ и Минфина в рамках бюджетного правила и операций зеркалирования с учетом ранее не осуществленных продаж будут играть в пользу укрепления или сдерживания ослабления», — пояснил он.

Ранее падение цен на нефть приводило к увеличению трат на импорт, оттоку капитала, спекулятивной игре резидентов и нерезидентов против рубля и его ослаблению. Продажа валюты помогала этому противодействовать, но в отсутствие движения средств бюджетный дефицит не удастся снизить благодаря росту курса доллара.

Банк России изменил официальные курсы доллара, евро и юаня на выходные 5 и 6 июля. Доллар вырос на 10 копеек, до 78,83 рубля. Курс евро немного понизился: с 93,1277 до 93,0103 рубля. Также незначительно, с 10,9852 до 10,9947 рубля, подорожал юань.

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