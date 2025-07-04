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18:32, 4 июля 2025Экономика

Банк России вновь повысил курс доллара

ЦБ: Курс доллара на 5 июля составил 78,83 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Банк России опубликовал курсы доллара, евро и юаня на субботу, 5 июля. Информация размещена на сайте регулятора.

Доллар подорожал до 78,8354 рубля. По состоянию на 4 июля его стоимость составляла 78,7831 рубля. Что касается евро, то курс немного понизился: с 93,1277 рубля на 4 июля до 93,0103 рубля на 5 июля.

Кроме того, незначительно, с 10,9852 до 10,9947 рубля, подорожал юань.

Ранее появился прогноз, согласно которому дефицит федерального бюджета может дойти до пяти триллионов рублей. Это произойдет, если рубль не ослабнет.

Кроме того, есть мнение, что курс российской валюты может обвалиться, если в силу вступят 500-процентные пошлины на продукцию тех стран, которые торгуют с Россией.

Экономист Петр Щербаченко считает маловероятным рост курс доллара выше 83 рублей в июле. Он полагает, что «американец» будет колебаться в пределах 77-83 рублей.

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