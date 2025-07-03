Названа опасность слишком крепкого рубля

Зампред ВТБ Пьянов предупредил об угрозе роста дефицита бюджета до 5 трлн рублей

Дефицит федерального бюджета может вырасти до пяти триллионов рублей в случае, если рубль останется таким же крепким, как сейчас. Такую опасность в колонке для «Ведомостей» назвал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он напомнил, что в апрельском прогнозе Минэкономразвития средний курс российской валюты предполагался равным 94,3 рубля за доллар. В июне медианная оценка аналитиков опустилась до 91,5 рубля.

Это по-прежнему значительно выше текущего уровня, и, по оценке Пьянова, если рубль так и не станет слабее, то Минфину придется добавить в планируемый дефицит еще триллион рублей. В поправках, внесенных финансовым ведомством в Госдуму, этот показатель ранее был увеличен в три раза — до 3,8 триллиона.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин, рассуждая о причинах высокой инфляции, указал, что основной из них являются «большие военные расходы», на которые приходится идти в связи с текущим положением страны. Он отметил, что ранее чиновники и банкиры боялись говорить об этом, но теперь, когда проблему сформулировать президент страны Владимир Путин, им можно быть посмелее.

В июне Костин выиграл спор у Пьянова по поводу действия Центробанка в отношении ключевой ставки. Банкир ставил на то, что регулятор перейдет к ее снижению, а его заместитель считал, что уровень ставки сохранится. В начале своей колонки Пьянов признал, что теперь курс ЦБ на смягчение денежно-кредитной политики не оставляет сомнений.