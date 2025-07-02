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17:15, 2 июля 2025Экономика

Глава госбанка объяснил ситуацию в экономике «военными расходами»

Глава ВТБ Костин назвал военные расходы причиной повышенной инфляции в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Основной причиной повышенной инфляции в России остаются «большие военные расходы», на которые приходится идти в связи тем положением, в которое попала страна. Об этом на Финансовом конгрессе Центробанка заявил президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, передает РБК.

Он признал, что обычно чиновники и топ-менеджеры становятся «очень робкими», когда в дискуссии возникает подобная тема, однако на прошлой неделе такой тезис дважды высказал президент России Владимир Путин, так что табу с нее можно снять. «Хорошо, что нам помогает президент», — заметил Костин.

По его словам, военные расходы являются частью государственных расходов и стимулируют развитие определенных отраслей экономики. Однако продукция этих отраслей не попадает на рынок, а улетает «куда-то», поэтому предложение не увеличивается, хотя спрос в связи с увеличивающимися расходами растет.

Второй причиной Костин назвал «огромное количество санкций», около 28 тысяч, из-за которых процессы становятся более дорогими и сложными, то есть снижается эффективность.

На прошлой неделе Путин на пресс-конференции в Минске заявил, что военные расходы достигли 6,3 процента ВВП или 13,5 триллиона рублей, что делает их проблемой для бюджета. По его словам, Россия расплачивается ростом цен за такие траты, но в настоящее время правительство и Центробанк принимают меры, чтобы удержать инфляцию.

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