Путин заявил о расплате за рост военных расходов

Путин: Россия заплатила инфляцией за рост военных расходов

Военные расходы достигли 6,3 процента ВВП и становятся проблемой для бюджета. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, Россия расплатилась инфляцией за необходимость роста таких расходов. В настоящее время принимают меры по борьбе с ней. Кроме того, власти в целях стабилизации экономики целенаправленно идут на ее просадку. Глава государства назвал этот подход здравым.

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, в стране наблюдается не рецессия, а плановое охлаждение экономики. Он констатировал, что ускорение инфляции произошло в результате подогревания определенных отраслей. Однако благодаря принятым мерам инфляция сбавила темпы.

Ранее в Центральном банке России предостерегли от смягчения денежно-кредитной политики. Как полагает регулятор, при таком развитии событий есть опасность еще большего разгона инфляции.