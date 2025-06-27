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19:42, 27 июня 2025Экономика

Путин заявил о расплате за рост военных расходов

Путин: Россия заплатила инфляцией за рост военных расходов
Кирилл Луцюк

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Военные расходы достигли 6,3 процента ВВП и становятся проблемой для бюджета. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, Россия расплатилась инфляцией за необходимость роста таких расходов. В настоящее время принимают меры по борьбе с ней. Кроме того, власти в целях стабилизации экономики целенаправленно идут на ее просадку. Глава государства назвал этот подход здравым.

По мнению министра финансов России Антона Силуанова, в стране наблюдается не рецессия, а плановое охлаждение экономики. Он констатировал, что ускорение инфляции произошло в результате подогревания определенных отраслей. Однако благодаря принятым мерам инфляция сбавила темпы.

Ранее в Центральном банке России предостерегли от смягчения денежно-кредитной политики. Как полагает регулятор, при таком развитии событий есть опасность еще большего разгона инфляции.

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