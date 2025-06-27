В Банке России предупредили о разгоне инфляции

ЦБ: Снижение ключевой ставки Банка России ускорит инфляцию

В Банке России предупредили об опасных последствиях смягчения денежно-кредитной политики. Соответствующий прогноз сделал советник регулятора Кирилл Тремасов. Его процитировало ТАСС.

Он полагает, что страна может столкнуться с еще большим разгоном инфляции, если произойдет необоснованный отказ от жесткой ДКП. Кроме того, Тремасов заявил, что ставки по кредитам в РФ не зависят от ключевой ставки.

«Это результат низкой инфляции и низких инфляционных ожиданий», — констатировал советник.

Ранее Тремасов не исключил, что в России в 2025 году может произойти еще одно снижение ключевой ставки. Свой прогноз он обосновал наблюдаемой динамикой роста потребительских цен.

В свою очередь, глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что в июле Банк России продолжит идти курсом на ослабление денежно-кредитной политики. Этому поспособствует замедление инфляции.