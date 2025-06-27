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11:57, 27 июня 2025Экономика

В Госдуме оценили перспективы ключевой ставки

Депутат ГД Аксаков счел возможным снижение ключевой ставки в июле
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСтавки по кредитам:
Анатолий Аксаков

Анатолий Аксаков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На июльском заседании совет директоров Центробанка (ЦБ) может сохранить взятый в июне курс на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) и еще раз понизить ключевую ставку. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит ТАСС.

Подобную вероятность депутат оценил как высокую. Ослаблению ДКП поспособствует в том числе замедление инфляции в России, отметил парламентарий. На этом фоне отечественные банки уже начали снижать процентные ставки по кредитам и вкладам. «Скорее всего, ЦБ в июле еще раз снизит ключевую ставку», — резюмировал Аксаков.

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С учетом постепенного охлаждения спроса на внутреннем рынке кредитования снижение ключевой ставки представляется логичным, добавил он. Без дополнительного смягчения ДКП интерес к этому виду финансовых продуктов продолжит снижаться, что в конечном счете может повлиять на выручку отечественных банков. А это — не в интересах ЦБ. «Жизнь показывает, что проценты будут падать», — заключил Аксаков.

По итогам июньского заседания руководство регулятора понизило ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркивала, что совет директоров не рассматривал вариант более резкого ослабления ДКП, так как инфляционное давление на российскую экономику остается высоким. Главным условием для дальнейшего снижения ключевой ставки в ЦБ назвали устойчивое замедление инфляции. ДКП регулятора продолжит быть жесткой, пока темпы роста потребительских цен в стране не приблизятся к целевым 4 процентам. Согласно актуальному прогнозу регулятора, этого удастся добиться не раньше 2026 года.

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