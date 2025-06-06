ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ рассматривал сохранение и снижение ключевой ставки

На июньском заседании совет директоров Центробанка (ЦБ) рассматривал несколько вариантов решения по ключевой ставке. Об этом заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Первый подразумевал сохранение ключевой ставки на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. Второй вариант предусматривал ее снижение. При этом голосов в пользу повышения ставки на июньском заседании не было, отметила Набиуллина.

При этом, добавила она, многие из тех, кто выступал за сохранение ключевой ставки, допускали ее снижение на следующем заседании, которое должно состояться 25 июля. Голосующие за немедленное понижение планки разделились на две категории. Первые предлагали опустить ставку на 50 базисных пунктов, а вторые — на 100. В итоге большинством голосов было принято решение более резкого снижения. «Накопилось достаточно фактов для снижения ставки до 20 процентов», — заключила глава ЦБ.

В то же время переходить к еще более резкому ослаблению денежно-кредитной политики пока рано, отметили в регуляторе по итогам июньского заседания по ключевой ставке. Инфляционное давление на российскую экономику, хоть и начало постепенно снижаться в конце весны, однако все еще остается повышенным. Особенно это касается продовольственного сектора.

В целом годовая инфляция к началу лета снизилась до 9,8 процента. Однако этот уровень все равно почти в 2,5 раза превышает целевой показатель в 4 процента. Дополнительным риском остается дисбаланс спроса и предложения на внутреннем рынке на фоне сохраняющегося кадрового дефицита в большинстве отраслей.