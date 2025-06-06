ЦБ заявил о снижении темпов роста цен в России

ЦБ: Годовая инфляция в России в начале июня упала до 9,8 процента

Инфляционное давление на российскую экономику продолжает постепенно снижаться вместе с динамикой темпа роста потребительских цен. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) по итогам очередного заседания совета директоров по ключевой ставке.

В начале первого месяца лета годовая инфляция в России упала до однозначного уровня и, по состоянию на 2 июня, составила 9,8 процента. Оперативные статистические данные за май указывают на дальнейшее снижение темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке, уточнили в регуляторе.

На подобную динамику все большее влияние оказывает жесткая денежно-кредитная политика (ДКП). Регулятор не собирается ее ослаблять, пока годовая инфляция не приблизится вплотную к целевой отметке четыре процента. В настоящее время инфляционные ожидания как бизнеса, так и населения, остаются на повышенном уровне. На этом фоне резко снижать ключевую ставку было бы преждевременным, резюмировали в ЦБ.

По итогам июньского заседания совет директоров регулятора снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 21 до 20 процентов годовых. Она держалась на рекордно высоком уровне с конца октября 2024 года. Снижение ключевой ставки прогнозировали ряд аналитиков, включая главного экономиста Т-банка Софью Донец. Она предупреждала, что отказ от смягчения ДКП в конечном счете приведет к рецессии во второй половине 2025 года. В то же время первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов указывал, что снижение ключевой ставки может повысить проинфляционные риски.