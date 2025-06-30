Риски обвала рубля оценили

Аналитик Чернов: Снижение ЦБ ставки в августе может оказать давление на рубль

Возможное снижение Центральным Банком России (ЦБ) ключевой ставки в августе может оказать давление на рубль. Так оценил риски обвала национальной валюты аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам эксперта, август традиционно считается непростым месяцем для рубля: с 1998 по 2024 год в последний месяц лета курс доллара укреплялся в 20 случаях. В прошлом году американская валюта подорожала на 5,9 процента, с 86 до более чем 91 рубля.

«Статистика последних десятилетий говорит о неоднократных всплесках волатильности именно в августе. Даже в относительно стабильные периоды, такие как 2020 или 2021 годы, август сопровождался повышенными колебаниями в 3-5 процентов. Одним из факторов риска в августе выступают налоговые и бюджетные циклы, сезонный рост оттока капитала и исторически высокая чувствительность инвесторов к внешнеполитическим и макроэкономическим сигналам именно в этот период», — пояснил Чернов.

В случае если регулятор в августе продолжит смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), риски краткосрочной коррекции по рублю вырастут. Повышение расходов на импорт, рост внутренних издержек (в том числе из-за повышения тарифов, таких как сбытовые надбавки на электроэнергию), а также возможное сезонное сокращение экспортной выручки могут стать дополнительным давлением на рубль, и его курс может снизиться на 3-5 процентов. Несмотря на то что аналитики не ждут обвала национальной валюты, такой риск сохраняется в случае ввода 500-процентных пошлин для стран, экспортирующих российские энергоресурсы, допустил Чернов.

Центробанк (ЦБ) изменил официальные курсы валют на 1 июля, повысив курс доллара на 6 копеек, до 78,53 рубля. Стоимость евро снизилась на копейку, до отметки в 92,27 рубля. Китайский юань также подешевел на копейку, его цена опустилась до 10,93 рубля.