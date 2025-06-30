Предсказан июльский курс доллара

Доцент Щербаченко: В июле курс доллара будет в пределах 77-83 рублей

Маловероятно, что в июле курс доллара преодолеет отметку в 83 рубля. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. Его процитировала «Российская газета».

По его мнению, доллар в следующем месяце будет колебаться в отрезке 77-83 рубля. Как отметил экономист, в настоящее время российская валюта остается устойчива относительно американской. Здесь сказываются два фактора. Во-первых, с начала года экспортеры продают на внутреннем рынке валютную выручку выше обязательных нормативов. Во-вторых, высокая ключевая ставка, которая поддерживает рубль и повышает привлекательность рублевых активов.

Ранее Банк России повысил курс доллара до 78,47 рубля, а евро до 92,28 рубля.

В свою очередь, доцент РАНХиГС Николай Кульбака усомнился в том, что доллар подорожает до 100 рублей до конца года, хотя такая вероятность есть. Он считает, что на российскую валюту будет давить высокая инфляция.