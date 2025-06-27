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18:32, 27 июня 2025Экономика

Центробанк повысил курс доллара

Центральный банк России повысил курс доллара на выходные на 26 копеек
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Центробанк повысил официальные курсы валют в России. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным Банка России, курс доллара на выходные, 28 и 29 июня, и понедельник, 30 июня, вырастет до 78,47 рубля (он прибавит 26 копеек). Курс евро в то же время превысит отметку 92 рубля — его стоимость скорректировали до 92,28 рубля (плюс 62 копейки). Китайский юань вырос в цене на копейку, до уровня 10,94 рубля.

Гендиректор GIS Mining Василий Гиря допустил, что на следующей неделе доллар, вероятнее всего, будет колебаться в районе 79-81 рубля, но оснований для резкого ослабления российской валюты нет. На динамику отечественной валюты будет влиять политика регулятора — любые сигналы об уменьшении ключевой ставки будут рассматриваться как фактор, работающий на ослабление рубля. Кроме того, если цены на нефть не поднимутся выше отметки 70 долларов за баррель, то это тоже окажет давление на курс российской валюты.

По словам директора Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галины Сорокиной, крепкий рубль выгоден для россиян, так как поддерживает их уверенность в экономической стабильности внутри страны, способствует замедлению инфляции и снижает стоимость импортных товаров и отпусков за рубежом. Однако дорогой рубль вредит компаниям-экспортерам, добавила она.

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